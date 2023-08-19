Глава СПЧ Фадеев призвал запретить видеоигры со сценами насилия и жестокости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеоигры с кадрами насилия и жестокости нужно запрещать, считает глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

В ходе круглого стола «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» он высказал мнение, что видеогры – это «огромный сегмент влияния на умы, поэтому очень важно выработать ясную программу нашей работы в этом сегменте, надо найти людей, которые знают, как делать надлежащего качества и содержания игры».

Напомним, Фадеев заявил, что прежде чем зачислять детей-мигрантов в школы, их нужно обучать русскому языку в специальных центрах. При этом обучение русскому языку должно финансироваться за счет государства, поскольку «возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо», считает глава Совета.