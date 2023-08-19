ФАС решила проверить обоснованность цен на куриное мясо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям мяса птицы в целях проверки обоснованности устанавливаемых цен, сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен», – сказано на сайте ФАС.

Кроме того, служба направила запросы производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций, а также выдало двум производителям предписания по результатам сделок на рынке.

Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность повышения цен на мясо — эту информацию, распространившуюся в СМИ, подтвердили KP.RU на одном из столичных мясоперерабатывающих предприятий. Явная спекулятивная составляющая в повышении стоимости прослеживается только в ценах на свинину, а цены на мясо курицы и говядину поднялись по объективным причинам, рассказали изданию в одном из предприятий.