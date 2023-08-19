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НовостиОбщество19 августа 2023 10:51

ФАС решила проверить обоснованность цен на куриное мясо

Ведомство направило запросы трем крупнейшим производителям
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФАС решила проверить обоснованность цен на куриное мясо

ФАС решила проверить обоснованность цен на куриное мясо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям мяса птицы в целях проверки обоснованности устанавливаемых цен, сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен», – сказано на сайте ФАС.

Кроме того, служба направила запросы производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций, а также выдало двум производителям предписания по результатам сделок на рынке.

Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность повышения цен на мясо — эту информацию, распространившуюся в СМИ, подтвердили KP.RU на одном из столичных мясоперерабатывающих предприятий. Явная спекулятивная составляющая в повышении стоимости прослеживается только в ценах на свинину, а цены на мясо курицы и говядину поднялись по объективным причинам, рассказали изданию в одном из предприятий.