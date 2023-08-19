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НовостиНаука19 августа 2023 11:13

Роскосмос: станция «Луна-25» получила первые результаты исследований

Станция зафиксировала удар микрометеорита о поверхность Луны
Роман ПОЛОСИКОВ
Роскосмос: станция «Луна-25» получила первые результаты исследований Фото: Алексей Поляков

Роскосмос: станция «Луна-25» получила первые результаты исследований Фото: Алексей Поляков

Автоматическая станция «Луна-25», находящаяся в на данный момент на орбите вокруг естественного спутника Земли, смогла зафиксировать удар микрометеорита о его поверхность. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

— Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита, — рассказали в ведомстве.

Также в Роскосмосе отметили, что вероятнее всего это случилось во время метеорного потока Персеиды, который станция успешно преодолела во время полета на Луну.

Помимо этого в результате обработки двух кадров съемки Луны, которые удалось сделать 17 августа, специалисты привязали их к цифровой модели рельефа. В дальнейшем это позволит существенно повысить точность знания орбиты космического аппарата.

Ранее KP.RU рассказывал, что автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту 16 августа. Этого удалось достичь двумя включениями двигательной установки станции.