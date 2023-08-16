Роскосмос: автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную орбиту Фото: REUTERS

Госкорпорация «Роскосмос» в среду, 16 августа, проинфомировала, что автоматическая станция «Луна-25», вышла на окололунную орбиту.

«Автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), вышла на орбиту искусственного спутника Луны», - сказано в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что произошло это впервые в современной истории России. Достигнуть результата удалось благодаря двум включениям двигательной установки «Луны-25». Первое из них было совершено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем. Оно длилось 243 секунды. Второе включение выполнено двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.

В Роскосмосе подчеркнули, что в настоящее время все системы автоматической станции работают в штатном режиме. С ней поддерживается устойчивая связь, осуществляются сеансы измерения текущих навигационных параметров.

Ракета «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовала с космодрома Восточный 11 августа 2023 года. Тогда сообщалось, что «Луна-25» станет первой станцией в мире, которая приземлится в околополярной зоне Луны, на сложный рельеф.

12 августа «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли. Уточнялось, что двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.