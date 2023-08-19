“Отчаянный шаг”: в США рассказали о тяжелом положении ВСУ под Харьковом

AT: Украина рискует потерять ключевой транспортный узел в Купянске Фото: REUTERS

Американский журналист Стивен Брайен заявил, что в скором времени украинские войска могут потерять контроль Купянском в Харьковской области

“Российские войска быстро продвигаются вперед и вскоре атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны”, — написал журналист в статье для Asia Times.

Брайен добавил, что командование ВСУ доложило президенту Украины Владимиру Зеленскому о провале наступления и огромных потерях в личном составе и военной технике, из-за чего в бой уже отправлены резервные подразделения.

“Ввод резервов в бой — отчаянный шаг украинской армии”, — заявил журналист, добавив, что при продолжении конфликта в текущем ключе Киев может лишиться последних боевых частей, а план прорыва линии обороны ВС России будет полностью разрушен.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер также сообщал, что из-за огромных потерь в ходе широкомасштабного наступления командование ВСУ вынуждено выводить на передовую последние боеспособные подразделения, из-за чего украинские войска рискуют быть полностью уничтоженными в ближайшее время.