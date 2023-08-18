Экс-разведчик армии США Риттер: ВСУ ждет крах после провала наступления в Запорожье Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что из-за огромных потерь в ходе широкомасштабного наступления украинская армия находится на грани полного поражения.

“Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется”, — сказал военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Риттера, подразделения ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов, а техника западных союзников, предназначенная для наступления, по большей части уже уничтожена на передовой.

Экс-разведчик добавил, что в данный момент украинская армия по большей части состоит из насильно мобилизованных солдат с плохой подготовкой, однако даже всеобщая мобилизация на Украине не позволяет командованию ВСУ укомплектовать личный состав подразделений и обеспечить необходимую оборону.

Напомним, недавно американские наемники, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, также подтверждали, что в рядах украинской армии очень много мобилизованных, которым “нечего делать на поле боя”, поскольку бои в зоне конфликта на Украине тяжелее, чем в Афганистане или Ираке.

В свою очередь экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что в случае продолжения наступательной операции ВСУ могут полностью потерять все боеспособные подразделения.