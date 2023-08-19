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НовостиОбщество19 августа 2023 14:47

Логунов: сюжеты видеоигр не должны содержать ложных исторических фактов

Он отметил, что видеоигры оказывают серьезное влияние на детей и молодежь
Сергей ЧИКОВ
Логунов: сюжеты видеоигр не должны содержать ложных исторических фактов

Логунов: сюжеты видеоигр не должны содержать ложных исторических фактов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов заявил, что сюжеты видеоигр не должны содержать в себе ложных исторических фактов и подменять историю, поскольку они оказывают серьезное влияние на детей и молодежь.

“Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения, формирования полезных навыков”, — отметил он на форуме “Армия-2023”.

Логинов добавил, что Роскомнадзор активно участвует в защите информационного пространства от деструктивного влияния. Также, по его мнению, в России необходимо создать надежные механизмы созидательной политики, чтобы на рынке появлялись отечественные игры, защищающие историю и воспитывающие любовь к Родине.

Напомним, ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо полностью запретить видеоигры с кадрами насилия и жестокости, поскольку они являются огромным сегментом влияния на умы.