AT: линия обороны ВС России остановила наступление Украины Фото: Александр КОЦ

Обозреватель Даниэл Уильямс заявил, что широкомасштабное наступление украинских войск зашло в тупик из-за их неспособности пробить хорошо подготовленную линию обороны ВС России.

“Главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге”, — уточнил журналист в статье для Asia Times.

Уильямс добавил, что Киев планировал добиться серьезных успехов до начала зимы, однако, судя по текущим темпам наступления, это крайне маловероятно. По его словам, бойцы ВСУ описывают собственное наступление как “движение от дерева к дереву”.

Напомним, за время широкомасштабного наступления украинская армия потеряла более 43 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц военной техники, однако так и не смогла пробить линию обороны ВС РФ.

При этом, как сообщает телеканал CNN, в Пентагоне начинают сомневаться в возможности ВСУ добиться в текущем наступлении обещанных целей, поскольку линия соприкосновения более чем за два месяца операции Киева осталась практически неизменной.

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