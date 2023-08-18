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НовостиПолитика18 августа 2023 16:12

CNN: американские военные усомнились в способности ВСУ достичь целей наступления

Телеканал отмечает, что более чем за два месяца ВСУ не смогли прорвать линию обороны ВС РФ
Сергей ЧИКОВ
CNN: американские военные усомнились в способности ВСУ достичь целей наступления

CNN: американские военные усомнились в способности ВСУ достичь целей наступления

Фото: REUTERS

Телеканал CNN со ссылкой на американских военных чиновников сообщил, что в Пентагоне сомневаются в возможности ВСУ добиться в текущем наступлении обещанных целей.

“Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству”, — приводит телеканал слова своего собеседника. Также он добавил, что наступление ВСУ идет уже более двух месяцев, однако линия соприкосновения остается неизменной.

Напомним, с широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около тысяч единиц военной техники, однако так и не добились успехов.

При этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что в случае продолжения наступательной операции украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер недавно отметил, что командование ВСУ постепенно вводит в бой свои последние резервы, поэтому Киев в скором времени может потерпеть окончательное поражение.