CNN: американские военные усомнились в способности ВСУ достичь целей наступления Фото: REUTERS

Телеканал CNN со ссылкой на американских военных чиновников сообщил, что в Пентагоне сомневаются в возможности ВСУ добиться в текущем наступлении обещанных целей.

“Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству”, — приводит телеканал слова своего собеседника. Также он добавил, что наступление ВСУ идет уже более двух месяцев, однако линия соприкосновения остается неизменной.

Напомним, с широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около тысяч единиц военной техники, однако так и не добились успехов.

При этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что в случае продолжения наступательной операции украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер недавно отметил, что командование ВСУ постепенно вводит в бой свои последние резервы, поэтому Киев в скором времени может потерпеть окончательное поражение.