Медведев заявил, что поражение Запада на Украинском направлении неизбежно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные союзники киевского режима не добьются желаемых целей своим участием в конфликте на Украине и рано или поздно прекратят поддержку Киева.

“Для них – это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнёт слишком вредить его интересам”, — написал политик в своем телеграм-канале.

При этом, подчеркнул Медведев, для России текущий конфликт носит экзистенциональный характер, в то время как западные элиты просто устают от нестабильности в регионе и “будут умолять о переговорах и замораживании конфликта”.

Медведев добавил, что у России нет других путей, кроме как уничтожить “террористическое по своей сутки” украинское государство, поскольку в противном случае Запад может растерзать Российскую Федерацию и “сгинет вместе с нами”.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала военнослужащих ВСУ, признающих террористическую сущность украинских властей, перестать выполнять приказы киевского режима и повернуть свое оружие против режима Зеленского.

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