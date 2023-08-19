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НовостиПолитика19 августа 2023 15:43

Медведев: Россия не остановится вплоть до полного уничтожения киевского режима

По мнению политика, у России просто нет иного выхода
Сергей ЧИКОВ
Медведев заявил, что у России нет иного выбора, кроме как полностью уничтожить киевский режим

Медведев заявил, что у России нет иного выбора, кроме как полностью уничтожить киевский режим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет иного выхода, кроме как полностью уничтожить киевский режим.

“У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Также он подчеркнул, что для союзников режима Зеленского данный конфликт, в отличие от России, не несет экзистенциональный характер, поэтому в скором времени западные элиты просто устанут от него и "будут умолять о переговорах и заморозке боевых действий".

При этом, добавил Медведев, поражение Запада на Украинском направлении неизбежно, поскольку российская армия готова хоть на протяжении десятилетий биться за свое самосохранение. По его мнению, единственная гарантия безопасности для России это полный контроль происходящего на территории “бывшего бандеровского государства”.

“И мы его добьемся”, — резюмировал Медведев.