Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские войска отразили ряд атак украинской армии в направлении Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР).

Как уточнил Чехов, подразделения группировки Восток отразили атаки противника при поддержке артиллерии и авиации. По его словам, в ходе боя были уничтожены опорные пункты, а также автомобильная техника и живая сила.

Чехов также сообщил, что российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку в направлении Старомайорского в ДНР. В результате украинские войска понесли потери.

«Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки», - приводит РИА Новости слова начальника пресс-центра.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 июля, российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного, а также Великой Новоселки, совхоза «Октябрь» и Раздольного в ДНР.