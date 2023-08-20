Российский снайпер поразил два броневика и 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский снайпер во время одного из сражений в ходе специальной военной операции на Украине поразил две бронемашины и 20 украинских военных с дистанции 1,7 км из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, которая является предшественницей новейшей винтовки «Астарта». Об этом заявил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника», - приводит РИА Новости заявление представителя холдинга, сказанные в ходе форума «Армия-2023».

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, как снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы российского спецназа, когда она проводила захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Как отметили в ведомстве, снайперы подавили огневые точки и пулеметный расчет украинских войск.