Возникший после удара беспилотника по вокзалу в Курске пожар потушен Фото: Кадр видео

Пожар, который возник на железнодорожном вокзале Курска из-за удара украинского беспилотника, был потушен. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, уточнив, что из пяти пострадавших от медицинской помощи отказались двое человек, а еще трое были отпущены домой после осмотра.

Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, после чего возник пожар, а от осколков пострадали пять человек.

«В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 03:46 утра … Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнил Старовойт, пострадали крыша, а также фасад и первая платформа вокзала. Кроме того, взрывной волной были повреждены пешеходный тоннель и зал ожидания. Губернатор сообщил, что дал поручение организовать всю необходимую помощь по устранению последствий.