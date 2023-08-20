Губернатор Старовойт: украинский беспилотник атаковал здание вокзала в Курске

В Курске украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала. Фото: кадр из видео.

Украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье 20 августа. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", - написал губернатор в Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате атаки БПЛА есть пострадавшие.

"Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", - заявил губернатор, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Напомним, около 10:00 в субботу 19 августа Киев атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар.

Также сообщалось, что днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.