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НовостиПолитика20 августа 2023 6:20

Российские войска уничтожили более 40 военных ВСУ на Купянском направлении

Отмечается, что украинские войска потеряли до взвода живой силы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска уничтожили более 40 военных ВСУ на Купянском направлении

Российские войска уничтожили более 40 военных ВСУ на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Штурмовые отряды группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили более 40 украинских военных во время наступления на Купянском направлении. Такое заявление сделал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении … овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами с личным составом и уничтожили свыше 40 военнослужащих противника», - приводит ТАСС заявление офицера.

Кроме того, Якимкин отметил, что в течение дня украинские войска осуществили пять контратак силами подразделений 14-й и 115-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады. По его словам, все эти атаки были успешно отражены, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) от огня артиллерии потеряли одну боевую машину пехоты и до взвода живой силы.

Напомним, накануне экс-разведчик из США Скотт Риттер, отмечая нехватку резервов украинских войск, заявил, что ВСУ не смогут удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому вскоре могут потерять контроль над Купянском.