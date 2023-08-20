Российские войска уничтожили более 40 военных ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Штурмовые отряды группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили более 40 украинских военных во время наступления на Купянском направлении. Такое заявление сделал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении … овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами с личным составом и уничтожили свыше 40 военнослужащих противника», - приводит ТАСС заявление офицера.

Кроме того, Якимкин отметил, что в течение дня украинские войска осуществили пять контратак силами подразделений 14-й и 115-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады. По его словам, все эти атаки были успешно отражены, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) от огня артиллерии потеряли одну боевую машину пехоты и до взвода живой силы.

Напомним, накануне экс-разведчик из США Скотт Риттер, отмечая нехватку резервов украинских войск, заявил, что ВСУ не смогут удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому вскоре могут потерять контроль над Купянском.