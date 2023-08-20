Экс-разведчик Риттер: Украина не сможет удержать контроль над Купянском

Экс-разведчик Риттер считает, что ВСУ не смогут удержать контроль над Купянском из-за нехватки резервов. Фото: REUTERS

Украинские военные не смогут удержать оборону на Харьковском направлении и могут вскоре потерять контроль над Купянском. Такое мнение высказал экс-разведчик из США Скотт Риттер.

Риттер указал на нехватку резервов у ВСУ.

«Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую», - сказал эксперт в эфире U.S. Tour of Duty, добавив, что ВСУ находятся на грани краха.

Ранее Риттер заявил, что российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до приезда к передовой.

Также эксперт спрогнозировал, что ВСУ ждет разгром после провала наступления в Запорожье. Он отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и техники.

В то же время Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу, поскольку российская армия в данный момент обладает всеми необходимыми для этого ресурсами, отметил Скотт Риттер.

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