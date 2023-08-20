Американский экономист заявил об охватившей США страшной эпидемии Фото: REUTERS

Эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур обратил внимание на то, американские власти обещают жителям охваченных огнем Гавайев помощь около 700 долларов на человека, тогда как одобрили очередной пакет помощи Украине в размере 200 млн долларов.

«Они умоляли о деньгах! И власти ничего не делали … Это эпидемия безумия», заявил эксперт в эфире телеканала Fox News.

Мур отметил, что американские власти игнорируют жертв пожаров на Мауи, умоляющих о помощи, но продолжают также выделять деньги на зеленую энергетику.

«Удар стихии и люди, которые погибли, - это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата», - добавил он.

Напомним, лесные пожары, вызванные сильным ветром из-за урагана Дора, застали врасплох жителей острова Мауи в ночь 10 августа 2023 года. Все произошло в ночное время, и в результате люди, в том числе и дети, ныряли в океан в попытке обеспечить себе безопасность.