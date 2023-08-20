Российские войска уничтожили две лодки и миномет ВСУ в Херсонской области Фото: REUTERS

Соединения группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки уничтожили две лодки, а также 120-мм миномет украинских войск в островной зоне в Херсонской области. Такое заявление в воскресенье, 20 июля, сделал представитель экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две лодки и 12 боевиков ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему», - заявил представитель служб.

Кроме того, по его словам, на Херсонском направлении были уничтожены два 120-мм миномета с расчетами, а также боекомплектом к ним.

Напомним, накануне представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказал, как российский снайпер в ходе одного из сражений на поле специальной военной операции поразил две бронемашины, а также 20 украинских военнослужащих с дистанции 1,7 км из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.