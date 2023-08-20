Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятника Пушкину Фото: Википедия

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, расположенный в центре города, сносить не нужно, а участь монумента должны решить горожане.

«Мое персональное мнение, что его не нужно убирать … Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание», - приводит слова градоначальника украинское издание «Страна».

Как отметил глава города, Пушкина любят и уважают как жители Украины, так и люди по всему миру.

«Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы», - отметил он, подчеркнув, что его не устанавливала «никакая власть и ни императрица Екатерина».

Напомним, памятники Пушкину были демонтированы во многих украинских городах, в том числе в Житомире, Харькове, Кременчуге и Тульчине. В конце декабря прошлого года вандалы разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине, который находится в одноименном парке в Киеве. На нем написали «Памятник культурной экспансии» и «Палач».