Ученый Эйсмонт: проблемы с «Луной-25» начались до попытки перехода на орбиту Фото: Роскосмос.

Проблемы со станцией «Луна-25» началась еще до попытки перейти на предпосадочную орбиту. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, отметив, что необходимо было бы отложить маневр.

«Были проблемы … не то, чтобы существенные, но признаки были, так скажем, тревожащие ... аккуратно скажу, есть расчетные вещи, а есть не по номиналу... Если у нас отклонение оказывается несколько выше, чем мы ожидали, это тревожащий факт», - уточнил эксперт.

По его словам, при возникшей проблеме необходимо было бы отложить переход на предпосадочную орбиту. Как он отметил, в этом бы «ничего страшного» не было.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» после отключения от фактических параметров импульса перешла на нерасчетную орбиту, прекратив свое существование из-за столкновения с поверхностью спутника Земли.