Станция «Луна-25» столкнулась с Луной и прекратила свое существование

Главной целью экспедиции было исследовать запасы лунного льда. Фото: Роскосмос

Согласно предварительным расчетам, станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Роскосмос.

«Около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Как сообщается, по данным предварительного анализа, станция перешла на нерасчетную орбиту после отключения от фактических параметров импульса и «прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

Уточняется, что выяснением причин произошедшего займется специально формируемая комиссия.

Напомним, главной целью экспедиции было исследовать запасы лунного льда. «Луна-25» должна была изучить лунную экзосферу, а также слой реголита поверхности около Южного полюса.

Как писал сайт KP.RU, ранее ученые сообщили, что станция уже получила первые результаты, а именно - сумела зафиксировать удар микрометеорита о поверхность Луны.

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