Минобороны: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты двумя дронами, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

«20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны были сбиты российскими средствами ПВО над Белгородской областью. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системами ПВО было сбито 12 воздушных целей.

Ранее украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье, 20 августа. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что дрон врезался в крышу здания, из-за чего там начался пожар. В результате атаки пострадали пять человек.

Президент России Владимир Путин объяснял, зачем Киев регулярно атакует Белгородскую область. По словам главы государства, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание российской армии и оттянуть часть российских сил от линии боевого соприкосновения.

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