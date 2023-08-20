Гладков: российские системы ПВО сбили 12 целей на подлёте к Белгороду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Системы противовоздушной обороны России, находящиеся на защите Белгородской области, успешно ликвидировали 12 воздушных целей, запущенных по областному центру с территории Украины 20 августа 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в своих социальных сетях.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу», - написал глава области.

Также Гладков сообщил, что последствия отражения украинской атаки на земле уже уточняются оперативными службами.

Ранее KP.RU сообщил, что в этот же день над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

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