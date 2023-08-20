Украинские власти готовятся эвакуировать 68 сёл и городов Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим готовится эвакуировать 68 населённых пунктов в Харьковской области, в связи с продвижением российских войск. Военные администрации региона подготовили список, в котором числятся около 80 городов и сёл, подлежащих эвакуации в целом, однако первыми очистят ближайшие к границе России, сообщило агентство РИА Новости.

«Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачёвской городской территориальной громады и Липецкой (село Липцы) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», - говорится в документах военных администраций Харьковской области.

Помимо Дергачёвской и Липецкой, соответствующие документы подготовлены в отношении Золочёвской и Волчанской громад Харьковской области, однако их будут эвакуировать во вторую очередь.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина начала эвакуацию из Купянска, для части населения этот процесс носит добровольный характер, принудительно вывозят только инвалидов, пенсионеров и детей.