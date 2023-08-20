Шольц уклонился от ответа на вопрос о вторжении стран Запада в Нигер Фото: REUTERS

Во время встречи с журналистами, канцлера Германии Олафа Шольца спросили, будут ли страны Запада вторгаться в Нигер. Вместо прямого ответа на заданный вопрос, Шольц начал уклоняться, рассказывая о неких «верных решениях» Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

«Я считаю очень важным, что страны ЭКОВАС, страны Западной Африки, а также Африканский союз четко заявили об осуждении этого военного переворота. Я также считаю верным, что там были приняты решения: например, о санкциях. Также я считаю верным, что там сейчас четко потребовали, чтобы хунта ушла, а демократически избранный президент смог продолжать свою работу», - ответил Шольц.

Также канцлер Германии подчеркнул, что ведущая роль в нигерийском вопросе, якобы, принадлежит Африканскому союзу и странам ЭКОВАС, а Запад будет поддерживать их во всех начинаниях.

Ранее KP.RU сообщил, что делегация ЭКОВАС покинула Нигер после неудачной попытки переговоров с новым правительством страны.