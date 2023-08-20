Al Arabiya: переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились Фото: REUTERS

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) собирается покинуть Нигер после провала переговоров с военными, осуществившими государственный переворот в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как передает издание, сформированный военными Национальный совет спасения во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) раскритиковали планы провести в Нигере суд над свергнутым президентом, потребовав освободить всех задержанных во время переворота, в том числе и главу государства.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату начала военного вторжения в Нигер, но она пока разглашаться не будет.