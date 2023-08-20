Гладков уточнил информацию о сбитых на подлёте к Белгороду воздушных целях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о том, сколько воздушных целей было сбито 20 августа системами противовоздушной обороны на подлёте к Белгороду. По его словам, сбили три цели, о чём Гладков написал в своих социальных сетях.

«Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито 3 цели», - сообщил губернатор.

Глава региона также написал, что разрушений на земле и пострадавших, по предварительным данным, нет. Написанное ранее сообщение о том, что ПВО сбили 12 воздушных целей, было опубликовано в 14:51 20 августа 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в воскресенье киевский режим попытался осуществить налёт беспилотниками на Белгородскую область. Минобороны заявило о трёх БПЛА.