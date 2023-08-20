Минобороны: третий украинский беспилотник сбит над Белгородской областью Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Министерство обороны РФ сообщило о еще одной попытке удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении российских объектов. Третий украинский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

«20 августа около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дрон был сбит российскими система ПВО над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было, отметили в министерстве.

Ранее министерство обороны сообщило, что ВСУ безуспешно попытались атаковать российские объекты двумя дронами, сбитыми над Белгородской областью днем 20 августа.

Всего, по информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, российские средства ПВО 20 августа успешно уничтожили 12 воздушных целей, запущенных по столице региона с территории Украины.