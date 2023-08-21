Российские средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Московской области

Украинский беспилотник обнаружен и подавлен средствами РЭБ в Московской области Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в понедельник, 21 августа, сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили в Московской области украинский беспилотник, который в итоге был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», - сказано в сообщении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что дрон потерпел крушение около населенного пункта Покровское в Рузском районе, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на воскресенье, 20 августа, российские системы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, беспилотный летательный аппарат пытался пролететь на южном направлении.