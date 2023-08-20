Собянин: ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

Сергей Собянин рассказал, что ПВО пресекли попытку пролета БПЛА на Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на воскресенье 20 августа российские силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал Собянин в Telegram, поблагодарив военнослужащих за работу.

Напомним, украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье 20 августа. На крыше вокзала возникло возгорание, легкие ранения осколками стекла получили пять человек.

Ранее сообщалось, что около 10:00 в субботу 19 августа Киев атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар.

Также сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате этого удалось сбить воздушную цель на подлете к городу.

Днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.