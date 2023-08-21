Силы ПВО уничтожили второй украинский беспилотник в Подмосковье 21 августа

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Министерство обороны РФ в понедельник, 21 августа, сообщило о втором украинском беспилотнике, который был обнаружен российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области.

«21 августа в 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства, где уточнили, что дрон был уничтожен над территорией Истринского района в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон был сбит при попытке подлета к столице. «Разрушений и пострадавших нет», - отметил градоначальник.

Напомним, утром в понедельник, 21 августа, в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО обнаружили в Московской области украинский беспилотник, который позже был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).