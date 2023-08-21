Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 августа 2023 5:43

Посол Бердыев заявил, что США препятствуют участию России в работе АТЭС

Вашингтон также не выполнил данные Москве обещания по доступу делегаций на АТЭС
Дарья ЧИПУРНАЯ
США препятствуют участию России в работе АТЭС

США препятствуют участию России в работе АТЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки препятствуют полноценному участию России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Такое заявление сделал посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев в беседе с РИА Новости.

"Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством", - заявил Бердыев.

По словам посла, Вашингтон также не выполнил обещания по обеспечению равного доступа всем делегациям на мероприятия АТЭС. Так, ряд делегатов не получили визы, несмотря на то, что ранее США заверили Россию в исполнении соответствующих обязательств.

Напомним, ближайший саммит лидеров АТЭС состоится в ноябре 2023 года в американском Сан-Франциско. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речь о поездке на саммит президента России Владимира Путина пока не заходила.