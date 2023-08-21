12 человек погибли и 19 пострадали в ДТП с автобусом в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвам ДТП в турецком Йозгате, где перевернулся пассажирский автобус, стали 12 человек, а еще 19 пострадали. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает телеканал NTV.

Как уточняется, автобус следовал по маршруту Сивас - Стамбул. Водитель потерял управление около перекрестка Мюкремин, после чего, пересекая встречную полосу, врезался в 30-метровый частокол.

Уточняется, что 11 человек погибли на месте, а еще один человек скончался в больнице. Кроме того, состояние одного из 19 раненых оценивается как тяжелое.

На месте аварии на данный момент работают правоохранительные органы и медики.

Напомним, накануне, 19 августа, в Пермском крае из-за съезда с трассы школьного автобуса пострадали 16 человек, среди которых 15 детей. По данным следствия, при следовании по маршруту Соликамск - Красновишерск водитель не справился с управлением, съехав с дороги.