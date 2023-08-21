Пресс-служба президента Турции прокомментировала возможную встречу Эрдогана и Путина

Реджеп Эрдоган Фото: REUTERS

Пресс-служба турецкого лидера заявила об отсутствии какой-либо конкретики по поводу возможной встречи в президентов Турции и России Реджеп Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в августе этого года.

«По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики. Мы ничего не можем сообщить относительно встречи», — приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе турецкого лидера.

В заявлении также отметили, что ранее озвучивались сроки проведения встречи турецкого и российского лидеров до конца августа этого года, однако сейчас определенности нет, администрация «проинформирует СМИ, как только будет конкретика».

Напомним, в начале августа этого года Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию. Как сообщалось, тогда в ходе переговоров турецкий лидер заявил российскому коллеге, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.