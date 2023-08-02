Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию, сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию», – сказано в сообщении.

Дата приезда российского лидера не уточняется. Отмечается, что турецкий лидер в ходе переговоров заявил президенту России, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.

Напомним, в среду, 2 августа, Путин провел разговор по телефону с Эрдоганом. До этого переговоры двух лидеров прошли 24 июня 2023 года. Тогда президент Турции выразил поддержку действиям во время вооруженного мятежа в РФ.