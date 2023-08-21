Politico: поддерживающих ультраправую партию АдГ немцев стало вдвое больше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе растет популярность ультраправых партий, так число поддерживающих «Альтернативы для Германии» (АдГ) выросло вдвое. Об этом пишет европейское подразделение газеты Politico.

Автор статьи обращает внимание на то, что правая партия «Братья Италии» уже находится у власти, а «Национальное объединение» в опросах общественного мнения во Франции всего на 1% отстает от лидирующей партии. Отмечается, что к этому привели рост нелегальной иммиграции, украинский конфликт и ослабление экономического роста.

Согласно опросу издания, за последний год поддержка партии АдГ практически удвоилась, превысив 20%, что является рекордом. На данный момент партия находится на втором месте в ФРГ.

Как отмечается в публикации, большая часть популярности этой партии может быть объяснена беспорядками в коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не может разобраться с зелеными и демократами. Указывают и на «ту же самую проблема, которая определяла ультраправые партии в Европе на протяжении целого поколения» - миграция.

Ранее политолог МГУ им. Ломоносова Артем Косоруков завил, что рост популярности правопопулистских партий в Европе связан с потерей веры в возможность консервативных партий решать экономические и социальные проблемы.