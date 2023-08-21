ВСУ выпустили за сутки по Белгородской области 44 снаряда

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Белгородской области 44 снаряда. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что среди прочего было выпущено и четыре боеприпаса, которых сбросили при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«По селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - восемь артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА четыре осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа», - сказано в сообщении, опубликованном Telegram-канале главы региона.

Гладков уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, днем ранее, 20 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что третий украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью. Как отмечалось в сообщении российского военного ведомства, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.