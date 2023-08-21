Яна Поплавская обратилась к сыну, который полгода находится в зоне СВО Фото: из соцсетей

Актриса Яна Поплавская вновь обратилась к своему сыну, который уже полгода находится в зоне проведения специальной военной операции. В своем послании она отметила, что гордится сыном.

«Горжусь, что ты не можешь молчать и, даже если есть хоть маленькая надежда помочь, рвешь душу и делаешь все возможное. Я хотела, чтобы ты вырос очень хорошим человеком, для меня это было главным и важным. Моя материнская мечта сбылась», - сказала артистка, зачитывая свое послание.

Сын Яны Поплавской отправился в зону проведения специальной военной операции в конце 2022 года и теперь он помогает российским военным в качестве медика.

«Мамуль, мы тут имеем честь завтракать... Мы сейчас на утреннее автопати едем. Поэтому всем вам здоровья! Я тебя люблю, мамуль! С Богом!», - написал тогда он своей матери.