Ребенок нашел три кассетных неразорвавшихся боеприпаса в ДНР Фото: "КП" Архив

Десятилетний ребенок нашел на пляже в Донецкой Народной Республике (ДНР) три кассетных неразорвавшихся боеприпаса, которых позже уничтожили военные Росгвардии. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К сотрудникам ОМОН Росгвардии, несущим службу по обеспечению общественной безопасности, обратился 10-летний мальчик и сообщил, что нашел на пляже неизвестные предметы, но не стал их трогать, так как они похожи на боеприпасы», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что прибывшие на место происшествия саперы уничтожили находки с соблюдением мер безопасности.

Напомним, в понедельник, 21 августа, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские ракетные подразделения нанесли удар по разгрузочной станции Межевая. Как сообщалось, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три вагона с боеприпасами украинских войск.