Владелец Domino's Pizza запустил процедуру банкротства бизнеса в России Фото: REUTERS

DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, объявила о прекращении попыток продать российский бизнес и заявила о запуске процедуры банкротства компании.

Как сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, внешний долг Domino's Pizza в России оценивается примерно в 520 миллионов рублей. Отмечается, что эта задолженность была полностью погашена турецкими дочерними предприятиями.

Причиной инициирования банкротства в компании назвали более сложные условия ведения бизнеса в стране. В документе отмечается, что данная процедура приведет к сокращению присутствия группы в России.

Напомним, в конце апреля этого года владелец крупной службы доставки PickPoint подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», которая является оператором сервиса. Как сообщалось, общая сумма задолженности, накопленная компанией, составляла 164,6 млн рублей.