Аналитик Михайлов: обещанные Украине F-16 не изменят ход спецоперации Фото: REUTERS

Обещания Нидерландов и Дании поставить Украине американские истребители F-16 — политический шаг для успокоения Киева. Они не смогут повлиять на ход специальной военной операции. Такое заявление сделал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

— Речь идет буквально о нескольких десятках истребителей. Причем 80-х годов создания. Истребителям почти по тридцать лет. Они уже списываются из состава ВС Дании и Нидерландов. Их авиационный ресурс исчерпан, — подчеркнул Михайлов.

Также аналитик отметил, что передать Украине истребители планируют только после полного обучения украинских пилотов и еще ряда других условий. Помимо этого разговоры о передаче Киеву F-16 идут еще с ноября 2022, но ни один из самолетов так и не поступил на вооружение ВСУ.

Михайлов рассказал, что судьба истребителей тоже предельно понятна, поскольку российские ЗРК могут гарантированно их уничтожать в небе. Для российской системы противовоздушной обороны нет ничего сверхъестественно в истребителях четвертого поколения.

Ранее стало известно, что истребители F-16 могут попасть на Украину только через год. Поскольку система управления самолетами сложная, чтобы хорошо обучить украинских пилотом понадобится много времени.