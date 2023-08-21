Голикова: уровень безработицы снизился в 71 субъекте РФ с начала 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что уровень безработицы в 71 регионе страны снизился с начала 2023 года, однако в 9 субъектах РФ вырос.

“Уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В 9 регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации – не изменился”, — приводит секретариат слова Голиковой.

Также она отметила, что число состоящих на учете в центрах занятости безработных снизилось на 71 тысячу и составляет 493 тысячи человек. При этом количество вакансий на портале “Работа России” с начала 2023 года выросло более чем на 200 тысяч и составило около 1,8 миллиона предложений.

Голикова добавила, что по программе субсидирования найма было трудоустроено более 35 тысяч человек, а по нацпроекту “Демография” около 105 тысяч человек переобучаются на более востребованные на рынке труда профессии.

Напомним, в начале августа Росстат сообщил, что в России в июне 2023 года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 3,1%.