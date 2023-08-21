Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре 2023

Эрдогана рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре 2023 Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре этого года, напомнив о предстоящих встречах «Большой двадцатки» и Генеральной Ассамблеи ООН.

«В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — заявил турецкий лидер.

Как отметил турецкий президент, на данный момент не исключено, что в скором времени в Россию приедет министр иностранных дел Турции, в том числе для продолжения работы по зерновой сделке.

Напомним, в начале августа текущего года Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию. Как отмечалось, тогда в ходе переговоров турецкий лидер заявил российскому президенту, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.