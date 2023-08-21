В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии студентов до уровня МРОТ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который установит минимальный размер стипендии на уровне МРОТ. Об этом стало известно из документа, опубликованного в думской электронной базе.

— Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами инициативы выступила группа депутатов от партии ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. Касаться законопроект будет студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, которые обучаются очно на бюджете.

Также авторы документа отметили, что в 2023 году размер государственной академической стипендии для студентов вузов составит 1825 рублей в месяц, а для студентов профессионального образования — 664 рубля.

Ранее стало известно, что Минтруд России подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5 процентов с января 2024 года. Для этого из бюджетов всех уровней будет направлено почти 76 миллиардов рублей.