РВИО: в учебнике истории Мединского роль Сталина представлена объективно

Новый учебник истории Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что новый единый учебник по истории России объективно показывает роль Иосифа Сталина.

«Если в учебниках, в 1990-е годы … это был тиран, зверь, бездарный командующий, … то сегодня в нашем едином учебнике роль Сталина изложена … объективно», - заявил директор РВИО.

Мягков заявил, что идея о преступном сталинском режиме красной нитью проходила через многие российские учебники. По его словам, теперь отмечают, что без участия Верховного главнокомандующего Советского Союза не проводили ни одну крупную операцию во время Великой Отечественной войны (ВОВ) и именно Сталин выдвинул полководцев Победы.

Напомним, новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию на Украине был включен в федеральный перечень учебников. Помощник президента России Владимир Мединский, рассказывая про новый учебник истории, заявил, что в нем будет отдельный параграф под названием «Минские соглашения - что это было».