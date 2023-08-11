Мединский рассказал о параграфе про Минские соглашения в новом учебнике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью KP.RU, рассказывая про новый учебник истории, сообщил, что в нем будет параграф под названием «Минские соглашения - что это было».

Мединский отметил, что приводятся цитаты бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также экс-президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко, которые были участниками этого процесса.

«Там нет предположений, там факты. Их прямая речь. Не можем отказать себе в удовольствии процитировать высокопоставленных лжецов», - отметил помощник российского лидера.

Мединский подчеркнул, что с российской стороны Минские соглашения «были попыткой добиться мира на Донбассе в рамках существовавшей тогда международной государственно-правовой системы», однако со стороны оппонентов «это было сознательным, запланированным обманом».

«Прочитав этот параграф, ученик узнает правду», - добавил он.

Напомним в новом учебном году в школах России появится единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов, а последняя глава будет посвящена специальной военной операции.

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