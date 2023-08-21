Эрдоган надеется на согласие Путина и Зеленского принять посредничество Турции

Эрдоган рассчитывает на согласие Путина и Зеленского принять посредничество Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на согласие российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского принять посредническую роль Анкары для переговоров в урегулировании конфликта.

«Мы к этому стремимся и хотим этого. Я надеюсь, что оба лидера согласятся на наше посредничество, и мы добьемся результата», — приводит телеканал Haberturk заявление турецкого лидера, сделанное по возвращении из Будапешта, который он посетил в минувшие воскресенье, 20 августа.

Как писал сайт KP.RU, турецкий президент также заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой «лицом к лицу» в сентябре этого года. При этом, как он отметил, на данный момент не исключено, что в скором времени в Россию приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в том числе для продолжения работы по зерновой сделке.