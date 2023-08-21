Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 160 бойцов на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 160 бойцов, а российским подразделениям удалось улучшить положение по переднему краю. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, М109 Paladin производства США и «Акация», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за сутки российские войска отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские подразделения уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Всего украинские войска предприняли пять попыток наступления, но ни одно из них не увенчалось успехом.