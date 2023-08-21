Четверть мостов на Украине находится в критическом состоянии Фото: Telegram

Почти четверть всех мостов на Украине находится в критическом состоянии. Об этом рассказали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины после проверки специальной комиссии.

— Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала основную информацию о реальном состоянии большинства украинских мостов. Из них 24% находятся в критическом состоянии — неработоспособны или ограниченно работоспособны, — говорится в сообщении ведомства.

При этом вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков и вовсе заявил, что более трети балансодержателей не знают информацию о состоянии мостов, которые находятся в их ведении.

Ранее французская журналистка Кристель Неан заявила, что украинские мосты не выдержат западные танки и прочую тяжелую технику. Также состояние мостов на Украине не позволит нормально доставить танки в зону конфликта.